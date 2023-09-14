У Єгипті туристка відбилася від акули попри те, що хижачка відкусила їй руку (відео)

Акула знову напала на людину в Єгипті — цього разу це сталося на курорті Дахаб приблизно за 100 км від Шарм-ель-Шейха. Акула відкусила дівчині ліву руку по саме плече, попри це постраждала дісталася берега та врятувалася.

Як повідомляє The National News, 34-річна Зейнаб Ахмед Мохаммед з Олександрії купалася біля популярного курортного пляжу на березі Червоного моря на півдні Синайського півострова. Раптом її атакувала акула. Вона відкусила жінці ліву руку по плече.

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Зайнаб Ахмед Мохамед сама відбилася від акули й вийшла з води. Охорона найближчого готелю надала їй першу допомогу, завдяки чому жінка не померла від втрати крові.

Медики в сусідньому місті Шарм-ель-Шейх, де потерпіла перебуває в лікарні, заявили, що акула відкусила їй всю ліву руку. Жінка наразі у стабільному стані.

За даними видання, пляж нині закрито. Місцева влада заборонила плавання, підводне плавання та інші водні види спорту на кількох пляжах Дахаба до результатів розслідування.

Нагадаємо, це вже другий випадок нападу акули у Єгипті за останні три місяці. Раніше у червні акула напала на туриста з росії та затягла його під воду. Врятувати чоловіка не вдалося.

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