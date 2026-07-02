У яких випадках бронювання не рятує від повістки: відповідь юриста

Під час дії воєнного стану держава має забезпечувати не лише оборону країни, а й безперебійну роботу критично важливих підприємств, органів влади та установ. Саме для цього законодавством передбачено механізм бронювання військовозобов’язаних.

Водночас на практиці часто виникають питання, чи може працівник отримати відстрочку, якщо роботодавець подав документи вже після вручення повістки або проходження військово-лікарської комісії. Про це пише sud.ua.

Порядок бронювання регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Законом "Про військовий обов’язок і військову службу", Законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", а також постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року. Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають військовозобов’язані, яких офіційно забронювали органи державної влади, підприємства чи установи.

При цьому сам факт працевлаштування на критично важливому підприємстві не означає автоматичного отримання відстрочки. Вона виникає лише після належного оформлення бронювання. Статті 24 і 25 цього ж закону визначають, що бронювання застосовується для забезпечення роботи органів державної влади та підприємств, які мають важливе значення для економіки й оборони країни.

Водночас Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" встановлює, що проходження військової служби для мобілізованих починається з дня відправлення до військової частини. Також документ не передбачає можливості звільнення зі служби через оформлення бронювання вже після призову.

Чи можна оформити бронювання після отримання повістки

Законодавство не містить прямої заборони на бронювання військовозобов’язаного після вручення повістки. Однак у таких ситуаціях важливо враховувати, на якому етапі перебуває процедура мобілізації. Якщо людина отримала повістку для уточнення військово-облікових даних або проходження військово-лікарської комісії, це саме по собі не позбавляє її можливості бути заброньованою.

Інша ситуація виникає тоді, коли територіальний центр комплектування вже ухвалив рішення про мобілізацію та оформив документи для направлення особи до військової частини. Саме на цьому етапі найчастіше виникають юридичні спори, адже закон прямо не визначає, чи може бронювання, оформлене після такого рішення, зупинити мобілізацію.

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У справі №260/1851/22 Верховний Суд дійшов висновку, що бронювання, оформлене вже після призову на військову службу, не є підставою для звільнення військовослужбовця. Суд зазначив, що після відправлення до військової частини людина набуває статусу військовослужбовця. Водночас бронювання поширюється лише на військовозобов’язаних, які ще не призвані, і надає право виключно на відстрочку від мобілізації.

Таким чином, наказ Міністерства економіки про бронювання, виданий після мобілізації, не може бути підставою для припинення проходження військової служби. Суд також наголосив, що відстрочка від мобілізації та звільнення з військової служби — це різні правові механізми, які регулюються окремими нормами законодавства.

Подібний підхід продемонстрував і апеляційний суд у справі №143/317/25. У цьому випадку чоловік отримав бронювання вже після вручення повістки. Суд скасував рішення першої інстанції, яка звільнила його від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації через подальше працевлаштування на критично важливому підприємстві.

Апеляційний суд дійшов висновку, що оформлення тимчасового бронювання не змінює факту вчинення правопорушення та не може бути підставою для звільнення від відповідальності. Суд підкреслив, що в умовах воєнного стану ухилення від мобілізації становить загрозу обороноздатності держави.

Попри наявну судову практику, законодавство досі не дає чіткої відповіді на низку практичних питань.

Зокрема, остаточно не визначено:

з якого моменту виникає право на відстрочку — після ухвалення рішення про бронювання чи лише після внесення інформації до державних реєстрів;

чи повинні ТЦК перевіряти актуальний статус бронювання безпосередньо перед відправленням людини до військової частини;

чи може роботодавець вимагати скасування мобілізації, якщо бронювання оформили вже після вручення повістки.

Основні висновки

Оформлення бронювання після вручення повістки законом не заборонене. Водночас саме по собі воно не означає автоматичного припинення мобілізації. Вирішальне значення мають конкретні дати: коли було оформлено бронювання, коли ТЦК ухвалив рішення про мобілізацію, а також чи встигла людина набути статусу військовослужбовця.

Наявна судова практика свідчить, що суди здебільшого не визнають бронювання, оформлене після призову, підставою для скасування мобілізації або звільнення зі служби. Водночас питання щодо правових наслідків бронювання, отриманого після вручення повістки, але до фактичного відправлення до військової частини, залишається відкритим і продовжує формуватися у судовій практиці.

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