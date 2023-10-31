У якому випадку ПФУ не враховує доходи подружжя при призначенні житлової субсидії

За яких умов не враховують доходи подружжя при призначенні житлової субсидії

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, однак існують винятки, коли доходи подружжя не враховуються.

Цю інформацію надав Пенсійний фонд України. Субсидія обчислюється враховуючи кількість осіб, які проживають у житловому приміщенні, і призначається на всіх членів сім'ї. Ці правила визначені в пункті 24 Положення про порядок надання житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.

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Також важливо зауважити, що при призначенні житлової субсидії враховують доходи подружжя, навіть у випадках, коли вони мають різні місця проживання або реєстрації. Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, подружжя вважається сім'єю навіть тоді, коли чоловік і дружина проживають окремо з поважних причин.

Проте, існують винятки, коли доходи подружжя не враховуються. Наприклад, якщо обоє членів подружжя вже перевищили 60-річний вік та проживають у сільській місцевості, їх доходи можуть бути не враховані при призначенні субсидії, навіть якщо їхні місця реєстрації або фактичного проживання відрізняються від адреси домогосподарства.

Сума субсидії може варіюватися в залежності від витрат на комунальні послуги та загального місячного доходу сім'ї. Щоб отримати субсидію, витрати на комуналку повинні перевищувати 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону українці отримували в середньому до 1600 гривень допомоги на місяць у формі житлової субсидії. З урахуванням підвищення тарифів на електроенергію, розмір цієї допомоги може збільшитися в цьому сезоні.

Для розрахунку субсидії на цей опалювальний період враховуються доходи за І-ІІ квартали 2023 року та розмір пенсійної виплати як дохід у серпні 2023 року.

Надання субсидіїм займаються органи Пенсійного фонду України. Проте для отримання цієї пільги не обов'язково відвідувати відповідні офіси, бо всі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду України, заповнивши необхідні форми та долучивши скановані копії документів.

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