Напередодні Різдва дешевшає популярний продукт: скільки коштує 

Напередодні різдвяних свят українці можуть розраховувати на зниження цін на популярні молочні продукти — сметану, вершки, масло та сири. Проте експерти попереджають: це тимчасовий ефект, зумовлений надлишком пропозиції та падінням світових цін. Без системної підтримки галузь ризикує опинитися під тиском імпорту.

За словами заступниці гендиректора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, українські компанії накопичили значні запаси масла та сухого молока, які не вдалося експортувати до ЄС через затримки квот. Світові ціни впали: якщо в жовтні 2024 року масло продавали по 7 євро/кг, то зараз — лише 4,5–4,7 євро. Цю продукцію доводиться реалізовувати всередині країни за зниженими відпускними цінами.

Додатковий тиск створює надлишок молочки в ЄС: європейські виробники, отримуючи держпідтримку, демпінгують сирами, змушуючи українських переробників знижувати вартість. "Якщо ситуація не зміниться, ми втратимо внутрішній ринок і станемо повністю залежними від імпорту", — застерігає Жупінас.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Тим часом м’ясо, навпаки, зростатиме в ціні. Експертка Інституту аграрної економіки Наталія Копитець пояснює: скорочення виробництва яловичини та свинини підвищує попит на курятину, що підштовхує ціни вгору. За 2025 рік роздрібні ціни на м’ясо зросли на 16–74%. У другій половині грудня святковий ажіотаж додасть ще 7–10%.

Серед позитиву — стабільно низькі ціни на овочі:

капуста — 7–10 грн/кг,

морква — 8–10 грн/кг,

буряк — 8–9 грн/кг,

цибуля — 7–9 грн/кг.

Економісти радять закуповувати молочку в перші тижні грудня, поки знижки діють. Але ключові проблеми — енергетична нестабільність, перебої з електрикою, обмежений експорт і низька купівельна спроможність — потребують системного вирішення, інакше тимчасове здешевшання обернеться довгостроковою кризою галузі.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!