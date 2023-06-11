У Києві чоловік намагався пригостити патрульних марихуаною (відео)

Поліціянти у Києві затримали перехожого, який вирішив пригостити їх наркотиками. Чоловіка відвезли до райвідділку.

Як повідомили столичні патрульні, прямо під час пробити на вулиці у Києві чоловік підійшов до правоохоронців, які перевіряли водія KIA, що порушив правила дорожнього руху.

"Днями на проспекті Шухевича. Охоронці порядку зупинили автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху. Під час розгляду справи їх увагу відвернув громадянин, який проходив повз. Він намагався пригостити поліцейських наркотиками", – розповіли у Патрульній поліції.

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Цей момент потрапив на нагрудні камери інспекторів. Чоловік підійшов та сказав:

– Дозвольте питання, а оце щоб вам передати по граму шмальки нормальної?

– Є з собою?

– Ось, дивись...

Після цих слів чоловік витяг згорток з канабісом. "Тримай", – звернувся патрульний до колеги та вони разом затримали "наркоділка". "Хлопці, я ж по-нормальному", – лише встиг сказати затриманий.

"Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс", – додали патрульні.

Чоловіка, який вирішив пригостити правоохоронців наркотиками затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у лютому 2023 у Києві патрульні затримали чоловіка, що ганяв вулицями Києва на BMW зі швидкістю понад 150 км/год. Його дружина звинуватила правоохоронців у надмірному застосуванні сили.

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