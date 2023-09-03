На Київщині археологи знайшли рештки дорослих та дітей часів Середньовіччя (фото)

У Пороссі в Білоцерківському районі Київщини археологи розкопали кілька давніх поховань та знайшли артефакти III-XI століть. У могилах були знайдені рештки дорослих та дітей.

Як повідомляє Національна Академія Наук України, було досліджено 300 кв. м території у Пороссі й знайдено 12 середньовічних захоронень та велику кількість артефактів черняхівської культури (III–V ст.).

Поховальні комплекси, як зазначається у повідомленні, мали залишки кількох гробовищ. Тут знайшли залізні цвяхи, якими скріплювали кришки трун.

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"Двох небіжчиків покладено головами на північ, ще двох – із невеличким відхиленням на захід. На північний захід орієнтовано трьох спочилих. В одному випадку зафіксовано південно-східну орієнтацію, ще одне поховання трапилось у перевідкладеному стані", – додали археологи.

Зазначається, що п’ять поховань належали дорослим чоловікам, два – жінкам, ще п’ять – дітям. Чоловічі поховання містили елементи озброєння – залізні сокири з опущеним лезом, двома боковими щекавицями та подовженим вирізним обухом та бойові залізні розкладні серпи так званого "салтівського типу".

У похованні вперше знайшли й давньоруський гончарний горщик XI ст., що міг слугувати у поминальних ритуалах.

Також було знайдено рештки елементів одягу – підковоподібна фібула зі спіралеподібними закінченнями, бронзові пряжки з прямокутною рамкою, бронзові кільця-розподілювачі. Знайдено й точильні камені, кресала, рештки залізних ножів.

У жіночих похованнях знайшли виту шийну гривну типу "Totenkrone".

"Імовірно, подібні предмети мали не лише економічне, а й певне сакральне значення. Можливо, їх слід інтерпретувати як посаг молодих жінок, наділений їм батьками, що посідали вагоме майнове й соціальне становище в суспільстві прусів і ятвягів", – зазначається у повідомленні.

Під час розкопок жіночих могил були виявлені елементи одягу та прикраси з бронзи, скла.

Поблизу поховань знайшли великі ґрунтові господарські ями, які у давнину використовували як сміттєві ями.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру "чорному археологу" з Кіровоградщини, який на території Хмельницької області проводив незаконні розкопки та знайшов скарб. Після цього він намагався продати предмети III століття, що мають значну історичну цінність.

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