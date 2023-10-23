У Мінсоцполітики назвали терміни подання заяви на отримання субсидії

Одержувачі житлової субсидії в Україні, які раніше не скористалися цією пільгою, можуть зараз переживати, що не встигнуть подати заяву на субсидію у зв'язку із початком опалювального сезону. Проте слід зазначити, що можливість подання заяви на субсидію відкрита протягом усього року.

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Прес-служба Міністерства соціальної політики України підкреслила, що звертатися за житловою субсидією можна у будь-який місяць. Ця можливість надає шанс отримати допомогу з оплати комунальних послуг під час опалювального та неопалювального сезонів.

Пільга призначається з місяця обігу до дати закінчення опалювального сезону. Уточнюючи, житлова субсидія розраховується для опалювального сезону, який триває з 1 жовтня по 30 квітня, а також для неопалюваного сезону, що охоплює період з 1 травня по 30 вересня.

"Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального (неопалюваного) сезону, житлова субсидія призначається з початку цього сезону, однак не раніше, ніж з дня виникнення права на її отримання", – наголошується в повідомленні. Таким чином, важливо звертатися за субсидією вчасно та дотримувати встановлених строків, незалежно від сезону.

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