У МОЗ попередили про евакуацію у разі вибуху на ЗАЕС: що варто знати

Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС. На випадок ймовірного вибуху, мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це повідомляє МОЗ України. Важливо дотримуватися інструкцій влади, слідкувати за подальшими повідомленнями та залишатись у приміщенні, або дістатися приміщення якомога швидше.

Тим громадянам, яким рекомендовано евакуюватися, потрібно зібрати у валізу чи наплічник документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках). Окрім цього важливо взяти:

маску для обличчя або респіратор;

аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання);

вологі серветки;

змінний одяг та взуття;

мінімально необхідний запас води і їжі.

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Валізу чи рюкзак потрібно щільно обмотати харчовою плівкою, або скотчем. Це полегшить процес дезактивації на санітарних постах.

"УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС.

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