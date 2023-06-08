В окупованому Бердянську пролунав вибух: попередньо підірвали колаборанта (відео)

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух 8 червня. За попередніми даними, підірвали колаборанта.

Місцеві жителі повідомляють, що останню годину у небі міста безупинно літають гелікоптери. Про це повідомили у мережі.

"Вибух у тимчасово окупованому Бердянську. Попередньо, когось підірвали", – йдеться у дописі до відео.

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Вибухи були чутні в районі вулиць Північної та Волонтерів, після чого у небо почали підніматися клуби густого чорного диму. За попередньою інформацією, у місті вибухнув автомобіль.

Це сталося поблизу будівлі, що раніше належала прикордонному загону. Там часто збиралися окупанти.

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Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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