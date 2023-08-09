У ПФУ відповіли, чи позбавляють субсидії при покупці мотоцикла

Чи можуть скасувати субсидію через покупку мотоцикла

Питання про можливість отримання субсидії для оплати послуг житлово-комунальних потреб нерідко виникає серед багатодітних та прийомних родин, які володіють транспортним засобом.

Читайте також: Як подати спрощену заяву на субсидію: відео-інструкція

Однак згідно з відповіддю представників Пенсійного фонду України, наявність автомобіля сама по собі не впливає на можливість отримання допомоги. Проте, важливо дотримуватися певних критеріїв.

Конкретний запит до Пенсійного фонду України стосувався питання: "Ми придбали мотоцикл вартістю 21 тисячу гривень. Чи вплине це на наше право отримання субсидії?"

За відповіддю з ПФУ було зазначено, що мотоцикли, вартість яких не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, яка була установлена на 1 січня року, з якого розглядається можливість призначення субсидії, не враховуються як транспортні засоби, що можуть вплинути на призначення допомоги.

Слід зауважити, що у поточному році ця сума складає 26 800 гривень, і вона є одним із критеріїв, який визначає можливість отримання субсидії для підтримки у сфері житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!