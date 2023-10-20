У ПФУ розповіли, як заборгованість може вплинути на житлову субсидію

У 2023 році деякі українці можуть ризикувати втратити право на житлову субсидію у випадку, якщо у них є заборгованість по оплаті послуг ЖКГ, накопичена за тримісячний період і перевищує 680 гривень.

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Про це повідомила директор департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко під час ефіру на каналі "Суспільне", передає "РадіоТрек".

У разі наявності такої заборгованості Пенсійний фонд може призупинити призначення субсидії до тих пір, поки особа не укладе договір про реструктуризацію свого боргу або не погасить його повністю.

Важливо відзначити, що відповідно до рішення Уряду України, субсидія призначається у випадку, коли витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї і це правило діє до завершення воєнного стану та протягом місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон в середньому становить від 350 до 400 гривень.

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