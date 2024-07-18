В росії горить одне з найбільш підприємств з виробництва військової техніки (відео)

Як повідомляють у ГУ МНС росії по Свердловській області, горіла покрівля окремої будівлі на території заводу. Площа пожежі склала 420 квадратних метрів.
"Світиться покрівля порожнього цеху на площі 300 квадратних метрів. У цеху велись зварювальні роботи. Троє працівників евакуювалися самостійно, більше у приміщенні людей не було", – повідомили в МНС.
Попередньо, ніхто не постраждав. Загорання було локалізовано та ліквідовано. На місці події працювали 37 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.
За інформацією пресслужби "Уралтрансмашу", пожежа виникла під час демонтажних робіт на території старих складських приміщень. Площа спалаху становила менш як 200 квадратних метрів.
"Завод продовжує виробничий процес у штатному режимі", - зазначили у пресслужбі.
Довідково: Уральський завод транспортного машинобудування (Уралмаш, або Уралтрансмаш) випускає військову техніку та трамвайні вагони, верстати-качалки, залізничну продукцію. Це єдине підприємство на росії, що виробляє самохідні артилерійські установки.