У мережі показали роботу українських снайперів під Бахмутом (відео)

Українські військові ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку. Зокрема, вночі по ворогах працювали снайпери.

Знищенням російських військових займалися бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Відео опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Успішна засідка – зірваний ворожий план. Снайпери 28-ої омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити роботу снайперів бригади у нічний час через тепловізійний приціл. Робота ведеться на відстані близько 1,5-0,9 км.

Снайпери помітивши ворожу групу відкривають прицільний вогонь та знешкоджують окупантів.

Точний час та місце ліквідації ворогів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що насправді відбувається під Бахмутом. За його словами, на цьому напрямку йдуть найагресивніші бої.

Також українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута за допомогою безпілотника.

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