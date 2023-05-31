У мережі з'явилось відео порятунку чоловіка з-під завалів після російського авіаудару по АЗС в Торецьку

Окупанти потрапили у заправку у Торецьку Донецької області

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті Торецьк на Донеччині сталася трагедія внаслідок авіаудару російських військових по автозаправній станції. В результаті цього інциденту загинули двоє людей.

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Повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначає: "Донецька область: окупанти нанесли авіаудар по Торецьку, відомо про двох загиблих та вісім поранених осіб".

Рятувальники повідомляють, що одну поранену особу доставили до лікарні на автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, вогнеборці змогли швидко ліквідувати пожежу, яка охопила площу 25 квадратних метрів.

Пізніше у мережі показали перші хвилини після російського авіаудару по Торецьку. З-під завалів дістали пораненого чоловіка.

Нагадаємо, 30 травня російські бойовики втретє за добу атакували столицю України. Київ у ніч на 30 травня ворог бомбив дронами, тоді як 29 травня ворог застосовував комбіновану ракетно-дронову та балістичну атаку.

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