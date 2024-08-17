У соцмережах показали відео, як над Україною пролетів метеор

У ніч на 17 серпня небо над Україною було осяяне яскравою вогняною кулею, що мчала над горизонтом та залишала по собі вогняний хвіст. Метеор, як припускають очевидці, можна було побачити у багатьох регіонах країни, зокрема, над Києвом та Харковом.

Численні відео, опубліковані в соцмережах, зафіксували момент прольоту небесного тіла. На деяких кадрах видно, як метеор, розділившись на кілька частин, згорає в атмосфері.

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Хоча деякі користувачі мережі висунули припущення про вибух супутника, більшість схиляється до версії про метеор.

Метеор над Україною. Джерело: Скриншот з відео Метеор над Україною. Джерело: Скриншот з відео

Метеор над Україною. Джерело: Скриншот з відео Метеор над Україною. Джерело: Скриншот з відео

Що таке метеор?

Метеор – це невелике космічне тіло, яке, потрапляючи в земну атмосферу, згорає, утворюючи яскравий слід. Більшість метеорів є досить маленькими і згорають повністю, не досягнувши поверхні Землі. Ті ж метеори, які досягають земної поверхні, називаються метеоритами.

Метеорні потоки та зорепади

Поява метеорів – не таке вже й рідкісне явище. Особливо часто їх можна спостерігати під час метеорних потоків, коли Земля проходить через шлейф комети. Під час таких подій можна побачити велику кількість метеорів, які здаються вилітаючими з однієї точки на небі. Це явище називається зорепадом.

Офіційних коментарів щодо цього небесного явища від наукових установ поки що не надходило. Однак, відеозаписи, зроблені очевидцями, не залишають сумнівів – українці стали свідками справді унікального природного явища.

Нагадаємо, у Києві ввечері 19 квітня люди побачили сильний спалах у небі. Місцеві мешканці також повідомляють про звуки, які нагадують вибухи. Юрій Ігнат прокоментував цей дивний спалах над Києвом.

Також у травні 2024 року уночі в небі над низкою областей України помітили загадковий зелено-синій спалах.

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