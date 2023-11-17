В центрі Севастополі пролунало два вибухи: місцеві повідомляють про гелікоптери окупантів

Вибухи у Криму між Бахчисарайським районом та Качинською долиною

У п'ятницю, 17 листопада, в тимчасово окупованому Криму сталися два вибухи між Бахчисарайським районом та Качинською долиною.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". Зазначається, що ймовірно, в зв'язку з цим у небі кружляють гелікоптери, які підняли російські окупанти.

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Мешканці припускають, що вибухи могли статися поблизу авіабази ПКС росії "Бельбек" або у селищі Кача, поряд з яким розташований військовий аеродром.

Міжнародний аеропорт "Бельбек" раніше обслуговував Севастополь та інші міста Криму, але після російської окупації 2014 року його закрили для цивільної авіації.

Наразі немає офіційних коментарів щодо можливої атаки, а окупаційна адміністрація також утримується від коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, напередодні Херсон опинився під масованим обстрілом російської армії, вже є троє постраждалих, серед них 15-річний підліток.

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