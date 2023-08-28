У Туреччині знайшли найдавніший водний канал у світі, якому 8200 років (фото)

У Туреччині під час розкопок у районі Борнова в Ізмірі знайшли один із найдавніших водних каналів в історії, якому 8200 років. Yeşilova Höyük — це найдавніше відоме доісторичне поселення людини в районі Ізміра.

Знахідка розкриває надзвичайно важливі аспекти давньої інженерії та життя на цьому території, повідомляє Arkeonews.

Розкопки в кургані відкрили сліди неолітичних поселень та їхніх житлових споруд. Особливо вражає факт існування водного каналу, який відігравав важливу роль у житті ранніх поселенців.

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Відкриття зроблено завдяки спільному проєкту між Міністерством культури і туризму Туреччини, Університетом Еге та місцевою владою. Курган Єшилова має величезне історичне значення, оскільки свідчить про те, що історія поселень в районі Ізміра сягає 8500 років назад, аж до 6500 року до нашої ери.

Куратор проекту, доцент Зафер Дерін з Університету Еге, розповів, що водний канал шириною 6,5 метра пролягав через центр поселення. Він був надзвичайно важливим елементом міського планування та інженерної побуви того часу. Канал використовувався для контролю водного потоку та забезпечення води для жителів.

Цей архітектурний шедевр існував протягом восьми тисячоліть, проходячи через чотири покоління поселенців. З часом канал замулився, але його слід зберігся. Римська епоха свідчила про спроби направити воду через ту саму територію за допомогою трубопроводів.

Дослідження каналу розкриває високий рівень майстерності та далекоглядності ранніх поселенців. Вони впевнено формували своє середовище, плануючи житло та інфраструктуру. Таке інноваційне міське планування стало новаторським прикладом для історії Анатолії та демонструє виняткову адаптивність давніх спільнот до оточення.

Раніше експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці знайшли ще одне поховання часів майя. Принесена у жертву людина мала при собі дорогоцінну прикрасу – нефритовий перстень.

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