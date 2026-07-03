В Україні можуть штрафувати за конденсат з кондиціонерів: яке покарання загрожує

Власники кондиціонерів, з яких конденсат стікає на тротуари, фасади будинків або перехожих, наразі не несуть окремої адміністративної відповідальності. Попри те, що в Україні пропонували запровадити спеціальні штрафи за такі порушення, відповідний закон так і не був ухвалений.

Водночас власникам кліматичної техніки варто дотримуватися правил благоустрою, адже у разі завдання шкоди майну чи здоров'ю інших осіб вони можуть бути зобов'язані компенсувати збитки. Про це пише Oboz.

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Чи передбачені штрафи

У низці європейських країн за неправильне відведення конденсату вже діють штрафні санкції. В Україні це питання також намагалися врегулювати на законодавчому рівні, зокрема через законопроєкт №4619. Однак документ не був підтриманий Верховною Радою, тому окремого загальнодержавного покарання за стікання води з кондиціонерів наразі немає.

Які зміни пропонували

Законопроєкт передбачав адміністративну відповідальність для власників кондиціонерів, якщо конденсат із зовнішнього блоку потрапляє на фасади будівель, тротуари, дороги або створює незручності для людей.

Пропонувалося встановити такі штрафи:

1700 гривень — за перше порушення;

3400 гривень — за повторне порушення протягом року.

Втім, парламент документ не ухвалив, а згодом його взагалі зняли з розгляду.

Які правила діють зараз

Попри відсутність спеціального штрафу на державному рівні, питання правильного монтажу кондиціонерів залишається актуальним. До органів місцевої влади регулярно надходять скарги через воду, яка стікає на балкони, вікна, фасади, тротуари або навіть на перехожих.

Місцеві органи самоврядування можуть встановлювати власні вимоги щодо встановлення зовнішніх блоків і способу відведення конденсату. У разі порушення таких правил можуть застосовуватися заходи відповідальності, передбачені місцевими нормативними актами.

Крім того, якщо вода з кондиціонера пошкодить чуже майно або завдасть шкоди людині, власник обладнання може бути зобов'язаний відшкодувати завдані збитки відповідно до норм цивільного законодавства.

Як це регулюють в інших країнах

У багатьох європейських державах вимоги до встановлення кондиціонерів є значно суворішими. Наприклад, у Румунії закон забороняє відводити конденсат на тротуари чи проїжджу частину. Власники повинні забезпечити правильне відведення води, щоб вона не створювала незручностей для пішоходів і не пошкоджувала міську інфраструктуру.

За порушення цих вимог місцева влада може накладати штрафи, які в перерахунку на українську валюту сягають приблизно 20 тисяч гривень.

Що рекомендують фахівці

Експерти радять ще на етапі встановлення кондиціонера подбати про правильну систему відведення конденсату. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, скарг від мешканців будинку та можливих претензій у разі пошкодження чужого майна.

Особливо актуальним це є для багатоквартирних будинків, де вода з кондиціонера може потрапляти на балкони нижніх поверхів, вікна, тротуари або інші громадські місця.

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