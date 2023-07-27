В Україні здешевшала капуста: ціна на ринку

В Україні знижується ціна на білокачанну капусту. Цьогорічна відпускна ціна є меншою, ніж минулого року.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Зазначили, що білокачанна капуста почала падати в ціні з початку липня.

Вже сьогодні українські фермери все частіше змушені знижувати ціну на капусту в умовах рясної пропозиції й невисокого попиту, йшлося в повідомленні.

Зокрема, минулого тижня білокачанна капуста подешевшала в середньому на 20%. Нині її вартість варіюється від 6 до 12 гривень за кілограм у залежності від якості та обсягу партії.

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Тоді як вартість білоголової капусти в Україні знизилася в середньому на 65% у порівнянні з минулим роком. Це стало можливим через розширення посівних площ під ранні та пізні сорти капусти. Також неабияке значення для врожайності зіграли дощі, які пройшли останніми днями. Зокрема, вони сприяли отриманню високого врожаю пізніх сортів капусти.

Нагадаємо, капуста білокачанна – примхливий овоч. Іноді вона не зав’язується в качан. Своєю чергою ми розповіли, у чому може бути причина, та як з цим боротися. Також ми повідомляли, коли та як потрібно садити капусту у відкритий ґрунт.

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