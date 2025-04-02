В Україні подорожчали овочі борщового набору: скільки тепер коштують

В Україні подорожчала більшість овочів із "борщового набору", за винятком картоплі, яка впала в ціні через слабкий попит. Загальні ринкові тенденції свідчать про ймовірне подальше зростання вартості овочів і фруктів навесні.

Про це повідомили аналітики EastFruit. Експерти аграрної галузі та економісти пов’язують коливання цін на овочі з кількома чинниками, серед яких сезонність, масштаби врожаю, рівень попиту споживачів і витрати на транспортування.

Протягом останнього тижня ціни на "борщовий набір" значно змінилися. Найбільше зросла вартість капусти, буряка та цибулі. Водночас картопля подешевшала, ставши більш доступною для покупців.

картопля – середня вартість впала з 18 грн/кг до 16 грн/кг. Причиною здешевлення стала висока пропозиція на ринку та слабкий попит серед споживачів;

– середня вартість впала з 18 грн/кг до 16 грн/кг. Причиною здешевлення стала висока пропозиція на ринку та слабкий попит серед споживачів; капуста – подорожчала, її ціна зросла з 34-40 грн/кг до 42-45 грн/кг. Експерти пояснюють це сезонним зменшенням запасів і збільшенням витрат на логістику;

– подорожчала, її ціна зросла з 34-40 грн/кг до 42-45 грн/кг. Експерти пояснюють це сезонним зменшенням запасів і збільшенням витрат на логістику; буряк – вартість піднялася з 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Високий і стабільний попит на цей овоч впливає на його подорожчання;

– вартість піднялася з 17-20 грн/кг до 18-25 грн/кг. Високий і стабільний попит на цей овоч впливає на його подорожчання; цибуля – ціна зросла з 12-14 грн/кг до 14-16 грн/кг, що, ймовірно, пов’язано зі збільшенням собівартості виробництва та скороченням запасів.

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Окрім основних овочів, експерти також відзначають зміну вартості інших продуктів. Зокрема, огірки продовжують дорожчати, хоча темпи зростання сповільнилися. Якщо минулого тижня їхня мінімальна ціна становила 100 грн/кг, то зараз вона зросла до 110 грн/кг.

У той же час томати подешевшали, і їхня вартість вже опустилася нижче рівня минулого року – з 85-95 грн/кг до 70-90 грн/кг. Також знизилася ціна на цвітну капусту: нині її продають по 110-120 грн/кг, хоча ще тиждень тому вона коштувала 140-145 грн/кг. Вплив на ціни овочів мають різні фактори:

сезонний фактор: чим ближче весна, тим складніше зберігати запаси, що безпосередньо впливає на цінову політику виробників;

співвідношення попиту та пропозиції: велика кількість продукції на ринку сприяє зниженню цін, тоді як дефіцит призводить до їхнього зростання;

витрати на транспортування та зберігання: вартість пального, електроенергії та оренди сховищ формує кінцеву ціну овочів;

погодні умови: урожайність безпосередньо залежить від кліматичних факторів, що може спричиняти як надлишок, так і нестачу певних культур.

У сегменті фруктів також зафіксовано зміни. Найбільше зросли ціни на яблука – їхня мінімальна вартість піднялася з 25 до 30 грн/кг. Це пов’язано зі скороченням запасів та стабільним споживчим попитом.

Також аналітики відзначають початок сезону редиски, яка наразі реалізується за 65-70 грн/кг. Очікується, що зі збільшенням пропозиції на ринку її вартість може зазнати змін.

Експерти прогнозують, що в найближчі тижні цінова ситуація залишатиметься нестійкою. Зокрема, картопля може ще більше впасти в ціні через значні обсяги запасів. Водночас інші продукти, особливо ті, що потребують складних умов зберігання, ймовірно, і далі дорожчатимуть.

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