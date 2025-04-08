В Україні різко змінилась вартість яєць: в скільки тепер обійдеться десяток

Вартість курячих яєць в Україні значно зросла. На початок квітня середня ціна за десяток сягнула 76,4 грн, що на 9% більше порівняно з попереднім місяцем. У річному вимірі подорожчання ще суттєвіше – на 30%.

Як повідомляють в Ukrainian Agribusiness Club, подорожчання пов’язане з наближенням Великодніх свят, які цьогоріч припадають на 20 квітня 2025 року. Про це пише OBOZ.UA.

"Високий попит напередодні свята триматиме ціни на яйця на такому ж рівні. Або може спровокувати подальше незначне коливання", – зазначається в повідомленні клубу.

Однак після Великодня очікується спад попиту на яйця, що, ймовірно, призведе до зниження цін.

За прогнозами, падіння вартості може досягати 25% від нинішньої ціни.

"Вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції по господарствах населення. Що натомість призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%", – розповіли аналітики.

Читайте також: В Україні істотно змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

Яка зараз вартість яєць у супермаркетах України

Станом на 6 квітня, згідно з даними "Мінфіну", фасовані яйця торгової марки "Ясенсвіт" у супермаркетах України в середньому коштували 74,3 грн за десяток. Це на 3,52 грн дорожче, ніж у березні.

У цілому, великі торговельні мережі пропонували ці яйця за ціною від 69,4 до 78,2 грн за десяток. Зокрема:

Auchan – 70,8 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

"МегаМаркет" – 78,2 грн/десяток.

Згідно з моніторингом OBOZ.UA, у супермаркетах знизилися ціни на нефасовані яйця без бренду. Станом на 6 квітня середня вартість одного становила 6,25 грн (або 62,5 грн за десяток), що на 32 копійки (3,2 грн за десяток) менше, ніж у середині березня 2025 року.

У деяких торговельних мережах ціна на такі яйця коливалася в межах 5,7–7,9 грн за штуку. Зокрема:

Auchan – 5,3 грн/шт. (53 грн/десяток);

Novus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 5,99 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!