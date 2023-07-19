В Україні зросла кількість бажаючих отримати субсидію: з чим це пов'язано

В Україні збільшилася кількість охочих отримати субсидію через підвищення тарифів на електроенергію

Тарифи на електроенергію в Україні зросли, що призвело до збільшення рахунків для населення. Зараз кіловат-година електроенергії коштує 2,64 гривні, і для середньої родини рахунок за електрику збільшиться приблизно на 250 гривень. Це призвело до збільшення кількості громадян, які звертаються за отриманням субсидії.

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За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Лесі Забуранної, кількість звернень за субсидіями дійсно зросла, але в неопалювальний сезон це ще не є критичним.

Уже в опалювальний сезон Леся Забуранна прогнозує збільшення кількості осіб, які звернуться за субсидіями, а також зростання розміру субсидій. За її словами, в літні місяці субсидія становить у середньому 300-400 гривень, а взимку вже приблизно півтори тисячі гривень.

Уряд України прийняв постанову, яка спростить процедуру звернення за субсидіями для громадян. Завдяки спрощеному механізму, громадяни зможуть уникнути необхідності збирати довідки і заповнювати декларації для отримання житлово-комунальних субсидій.

Для того, щоб подати заяву на призначення субсидії, громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або уповноважених органів місцевої влади. Також існує можливість подати заявку онлайн через портал "Дія" або вебпортал та мобільний застосунок ПФУ.

У цьому році на житлові субсидії передбачено більше 25 мільярдів гривень. Субсидії скористалися вже понад 2,2 мільйона споживачів, а цифри можуть зростати в зимовий період через зростання цін на електроенергію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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