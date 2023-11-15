В уряді змінили порядок надання житлових субсидій Пенсійним фондом: що потрібно знати

Пенсійний фонд України отримав нові повноваження щодо призначення житлових субсидій громадянам за декларативним принципом. Це стало можливим завдяки удосконаленню порядку, яке оголосив уряд.

Таку інформацію підтвердив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Згідно з оголошеним, Пенсійний фонд України отримав право призначати виплати житлових субсидій за декларативним принципом, використовуючи спрощені заяви про призначення та надання житлової субсидії та адреси домогосподарства.

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Ці зміни були внесені до постанови Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" та постанови Кабміну від 13 червня 2023 року №601 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Окрім того, логіку ідентифікації наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства тепер буде здійснювати Пенсійний фонд, а не їх надавачі чи виконавці. Уряд також передбачив можливість продовження терміну розгляду спрощених заяв на призначення субсидій на 10 робочих днів у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.

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