У Венеції висохли майже всі канали через відсутність дощів (фото)

Італія стикається з перспективою нової посухи. Останні тижні суха зимова погода викликала занепокоєння. Венеція, де зазвичай є основною проблемою є повені, стикнулась з відливами, через що гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть проїхати деякими з її знаменитих каналів. Про це пише The Guardian.

Туристи переходять міст через помітно порожній канал під час сильного відливу у Венеції, Італія

Причиною є сукупність факторів: відсутність дощу, система високого тиску, повний місяць та морські течії. Італійські річки та озера страждають від серйозної нестачі води, Про це повідомила в понеділок екологічна група Legambiente.

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Найдовша річка північної Італії під назвою "По", яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року.

У липні 2022 року Італія постраждала від найсильнішої посухи за останні 70 років і оголосила надзвичайний стан у районах навколо річки По, адже на неї припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни.

Венеціанські канали майже пересохли через відлив і відсутність дощу

"Ми перебуваємо в ситуації з дефіцитом води, який накопичувався з зими 2020-2021 років. Нам потрібно відновити 500 мм у північно-західних областях: потрібно 50 днів дощу", – заявив експерт з клімату Массіміліано Паскі з італійського науково-дослідного інституту CNR.

Рівень води на озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня. Через це тепер можна дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджіо на озері пішки.

Однак останні прогнози погоди вказують на те, що такі необхідні опади та сніг в Альпах будуть вже найближчими днями.

Через надзвичайно низькі припливи гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть рухатися по деяких каналах Венеції

Раніше ми писали про те, що швейцарським Альпам загрожують інвазійні кактуси опунції з Північної Америки, які витісняють місцеві види рослин.

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