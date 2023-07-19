Вірять і досі: Які прикмети про гроші існували давно в минулому

Які прикмети та забобони про гроші існували в далекому минулому

Від давніх часів, майже кожна культура обтяжена забобонами, які впливають на сприйняття грошей та їхню енергетику. В одному з опублікованих матеріалів на сайті OBOZREVATEL розкрито основні та поширені народні вірування стосовно грошей.

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У багатьох культурах вірять, що привабити більше грошей до дому допоможуть правильні місця для зберігання купюр та монет. Зокрема, дріб'язок засипають у фундамент будинку, а монети покладають під поріг чи під килимок біля вхідних дверей, і при вході в оселю промовляють заклинання: "Я в дім і гроші в дім".

Водночас наявність грошей невідомого походження на порозі чи перед дверима вважалося недоброю ознакою, і рекомендувалось не торкатись їх руками. Ці повір'я були пов'язані з табу на передачу грошей через поріг, а також з обережністю стосовно дарунків, які принесли невідомі люди.

Крім того, гроші також клали під скатертину на кухні, вважаючи їх символом достатку, а також місцем, де збирається вся родина, тому енергетика грошей розповсюджується на всіх її членів.

Забобонні люди не люблять залишати порожній посуд чи пляшки на столі, оскільки це, за прикметою, несе з собою негативні наслідки та привертає злидні. Також існує багато обмежень щодо пересилання грошей, зокрема, рекомендується покласти їх на стіл перед передачею.

Багато вірувань також пов'язані з униканням підбирання грошей, які лежать на землі, особливо на перехрестях чи на цвинтарях, оскільки ці місця вважаються небезпечними через присутність нечистих сил. Також надмірне свистіння в будинку і свист на перетині доріг вважались нещасливими, і ці дії могли приносити біду.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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