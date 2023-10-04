Влада США вперше в історії наклала штраф за космічне сміття

Влада США оголосила про накладення історичного штрафу за ситуацію з космічним сміттям, наклавши покарання в розмірі 150 000 доларів на телекомпанію, яка не змогла належним чином утилізувати супутник.

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Федеральна комісія зв'язку (FCC) виступила проти компанії Dish у понеділок через їхню нездатність належним чином вивести з орбіти супутник під назвою EchoStar-7, який перебуває на орбіті з 2002 року. Цей штраф став першим в історії США, накладеним за порушення правил утилізації космічних об'єктів. Про це пише Sciense Alert.

Федеральна комісія зв'язку заявила, що Dish планувала підняти супутник на висоту 300 кілометрів (190 миль) вище його робочої дугою, але через обмежену кількість пального супутник вибухнув на висоту трохи більше 120 кілометрів над початковою дугою. Це може призвести до створення нового облому космічного сміття.

Представник Dish відповів на рішення FCC, вказавши, що EchoStar-7 є старим космічним апаратом, який був виключений із застосування під новими правилами FCC, що вимагають мінімальної орбіти утилізації. Компанія Dish стверджує, що має багаторічний досвід безпечної експлуатації супутників і дотримується всіх обов'язків як ліцензіат FCC.

Цей штраф та супутня реакція компанії Dish підкреслюють серйозність питання космічного сміття. Спорядження, що перебувають на орбіті, можуть створювати ризики для інших супутників та космічних місій, а також для Міжнародної космічної станції та інфраструктури на Землі. На їх велике значення свідчить той факт, що агенції, які відповідають за регулювання повітряного та космічного простору, докладають зусиль для контролю та управління цими об'єктами для запобігання можливим аваріям і зіткненням.

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