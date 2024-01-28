Воїни ударної групи 109 ОГШб виграли у росіян у World of Tanks, знищивши танк дроном (відео)
На одному з напрямків фронту українські захисники знешкодили російський танк. "Затрьохсотити" ворожу техніку допоміг FPV-дрон.
Як повідомив 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс", ворожу техніку пошкодили бійці ударної групи.
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"World of Tanks - пошкодження ворожого танку засобами FPV дронів. Робота ударної групи 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс"", – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.
А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.
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