'Ворожа атака захлинулася': єгері-десантники показали відео знищення близько 20 загарбників біля Бахмута

На Донеччині біля Бахмута українським бійцям вдалося ліквідувати штурмовий підрозділ російських окупантів. Було знищено близько двох десятків загарбників.

Про це повідомила 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України у Фейсбуці. Бійці ЗСУ показали кадри боїв біля Бахмута.

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Зазначається, що наші воїни відбили ворожу атаку, коли кілька десятків окупантів намагалися відбити бойові позиції 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.

"Укріплення утримували лише кілька воїнів, тому вони вдалися до військових хитрощів. Зокрема, відійшовши, на певну відстань, на противника була наведена українська артилерія. Після успішного вогневого ураження, вогнем з озброєння бойових броньованих машин та стрілецької зброї був остаточно знищений штурмовий підрозділ російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, як бригада швидкого реагування з артилерії знищила місце скупчення окупантів у Бахмуті.

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