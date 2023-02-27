"Все завжди і водночас": чому варто подивитись фільм-переможець премії Гільдії кіноакторів США

У Лос-Анджелесі відбулася 29-та премія Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), де тріумфатором стала картина Дена Квана та Деніела Шайнерта "Все завжди і водночас". Стрічка забрала нагороди у чотирьох основних номінаціях: "Найкращий акторський склад", "Найкраща жіноча роль", "Найкращий актор другого плану" та "Найкраща акторка другого плану". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Дует Деніелів (Деніел Кван і Деніел Шайнерт, автори фільму "Людина-Швейцарський ніж") у своєму новому фільмі поєднують найпопулярніші голлівудські тренди на кшталт Мультивсесвітів з проникливою сімейною історією. "Все завжди і водночас" – це мікс жанрів, де фантастика, фільми про майстрів кунг-фу, комедія і навіть драма поєдналися найхимернішим чином, через що фільм зайняв доволі унікальну нішу, коли майже кожен глядач у різних вікових категоріях зможе знайти щось для себе.

Сюжет фільму

Евелін народилася у Китаї, а нині живе з родиною у Америці. Літній тато, чоловік та донька – ось про кого вона завжди дбає у першу чергу. Разом з тим пильної уваги жінки потребують всілякі квитанції за оплату рахунків. Боротьба з впертою працівницею податкової у розпалі. Раптом Евелін потрапляє у паралельну реальність. Виявляється, що є нескінчена кількість вимірів і у кожному жінка являє собою різну людину.

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Подорожуючи світами, вона може увібрати у себе безліч спогадів, вмінь та навичок. Від кожної наступної своєї варіації Евелін навчається чомусь вкрай необхідному в її реальному світі. Тож, якщо пощастить, вона вирішить свої проблеми як у Всесвіті, так і в родині. Та й із податками розбереться, якщо зовсім пощастить.

Актори фільму "Все завжди і водночас"

Мішель Єо — Евелін

Джеймі Лі Кертіс — Дейрдра Бобейрдр

Стефані Сюй — Джой Вонг, Джобу Тупакі

Джонатан Ке Кван — Веймонд

Джеймс Хонг — Гон Гон

Таллі Медель — Беккі

Одрі Василевські — офіцер з Альфа-світу

Відгуки та оцінка критиків

Фільм зібрав 97 % позитивних рецензій критиків на Rotten Tomatoes. На Metacritic середня оцінка складає 82/100. Згідно з рецензією Майкла О'Саллівана в The Washington Post, "З одного боку, – це захоплива прогулянка на американських гірках науково-фантастичної нісенітниці. З іншого боку, це сімейна драма між поколіннями матері й дочки, яка маскується під філософську дисертацію про природу буття – з бойовими мистецтвами […] Забудьте "Доктора Стренджа у мультивсесвіті божевілля". Цей фільм надає нове значення словам "дивний" і "божевілля"".

Як писав Браян Лоурі для CNN, трейлери готували до постійної дії, але глядачі повинні змиритися з неквапним темпом на початку. Та коли сюжет розганяється, його справжній тріумф полягає в монтажі та акторській грі, що повинна перемикатися від нормальності до абсурду.

Трейлер "Все завжди і водночас" українською

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 відомих акторів, котрих змінила пластична хірургія. Зірки лягли під ніж хірурга і далеко не кожен з них залишився задоволений результатом.

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