ЗСУ можуть зробити різкий прорив та вийти на лінію до 24 лютого: астролог назвав терміни

Збройні сили України можуть зробити різкий прорив та кардинально переламати ситуацію на фронті на свою користь уже 12 січня. Вони вийдуть на лінію до 24 лютого.

Про це заявив нумеролог Владислав Грицай в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, вже у червні наступного року Росія змушена буде йти на переговори, але умови диктуватиме Київ. Сили оборони України на той час звільнять усі свої території.

Грицай наголосив, що у травні-червні 2023 року можливе повне повернення територій – і Криму, і Донбасу. Обидва регіони будуть повернуті військовим шляхом – будуть у будь-якому разі осередки бойових дій, обстрілів.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.