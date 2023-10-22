Ви точно цього не знали: мовознавець розповів скільки в українській мові слів на 'и'

Чимало людей переконані, що в українській мові не існує слів, які починаються на літеру "и". Втім, є декілька давніх слів, які повернулися до обігу із запровадженням правопису 2019 року.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко назвав ці слова. Він також пояснив, як їх правильно вживати для "Сніданку з 1+1".

"Раніше першокласники вже з абетки знали, що слів на букву "И" немає. Але з 2019 року правопис узаконив декілька слів, що починаються на букву "И", – наголосив знавець.

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Мовознавець перелічив чотири слова, які починаються на літеру "и":

"ич";

"икати";

"ирод";

"ирій".

Службове слово "ич" можна вживати у фразах "Ич який хитрий!", а "икати" означає вимовляти "и" замість "і". Для двох інших слів допускається використання паралельних форм: "ирод" або "ірод", "ирій" або "ірій".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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