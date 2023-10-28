Вириває дерева та зносить білборди: у мережі показали наслідки ураганного вітру в Києві

Зранку 28 жовтня, Київ та його область стали свідками негоди, яка призвела до значних наслідків. Сильний вітер почав зносити дерева та навіть металеві паркани.

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На деяких ділянках доріг рух транспорту був частково ускладнений. Детальну інформацію про ситуацію у столиці можна прослідкувати в місцевих Telegram-каналах, які публікують фото та відео наслідків непогоди.

Основні наслідки негоди в Києві та області включають:

На вулицях Пчілки та Симиренка сильний вітер повалив багато дерев. У містян закликають утримуватися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та будівельних конструкцій, які можуть бути небезпечними. Пориви вітру призвели до ускладнення руху на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва через повалене дерево. У столиці та на Київщині оголошено ІІ рівень небезпечності через потужний вітер. Протягом наступних годин очікуються пориви вітру швидкістю до 25 метрів на секунду. Водіїв закликають бути особливо обережними на дорогах та, за можливість, залишатися вдома. Сильний вітер зірвав конструкцію, якою огороджують смітники, в Оболонському районі. Також вітер обірвав рекламні щити та вирубав дерева. На вулиці Волоській зірвався дах, а на Софіївській Борщагівці поривами вітру був зірваний металевий паркан.

Жителів Києва закликають бути обережними, перебуваючи на вулиці, уникаючи небезпечних місць, таких як рекламні щити, лінії електропередачі, великі дерева і обладнання. Також рекомендується тісно зачиняти вікна та видаляти з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти на землю.

У разі падіння дерева чи ламки гілки, слід негайно звільнити аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуд" за номером 0442724018. Також можна викликати рятувальників за номером 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

В разі отримання травм забезпечте першу допомогу, а потім викличте швидку допомогу за номером 103.

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