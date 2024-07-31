Вибухи у Донецьку: попередньо, стався приліт по базі окупантів (відео, фото)

Зранку 31 липня в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. У різних районах міста з місць "прильотів" спостерігаються клуби чорного диму.

У соцмережах місцеві пишуть, що чули роботу ППО, по місту розліталися уламки боєприпасів. Місто охоплене димом після "прильотів".

Український блогер Денис Казанський стверджує, що ЗСУ завдали точних ударів по військових базах російських окупантів в Пролетарському районі.

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Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місць "прильотів", які свідчать про серйозні руйнування.

Один з популярних донецьких пабліків написав: "Базарять, що може і приліт був", через деякий час з'явилося повідомлення: "Все-таки був приліт".

Через деякий час в чаті написали, що "прильоти" зафіксовані у Пролетарському районі.

Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали

Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали

Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали

Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали Вибухи у Донецьку 31 липня. Джерело: Місцеві ТГ-канали

"На Гвардійку теж в'їб*ли", – додали окупанти.

Телеграм-канал окупантів "ДНР в СЦКК" повідомив, що зафіксовано обстріли снарядами калібром 155 мм у Дзержинську, Горлівці, Сухій Балці та Макіївці.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня 2024 року українські військові вдарили по складу зброї та військової техніки російської армії в Курську.

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