Мовознавець пояснив важливу різницю слів 'мешканці' та 'жителі': не плутайте

В українській мові існують два слова, "мешканець" та "житель", які є синонімами. Втім, вони мають різне значення, яке потрібно враховувати при використанні.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як та коли потрібно використовувати кожне слово. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Ці слова – синоніми. Словники дозволяють ними позначати і тих, хто живе в якомусь місті, і тих, хто живе в якомусь домі чи квартирі. Можна сказати і "житель", і "мешканець" Полтави. Так само і "жителі", і "мешканці" висотних будинків", – зазначив мовознавець.

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Втім, із населеними пунктами і країнами краще вживати слово "житель". Наприклад, жителі Львова, жителі Чехії.

"А з житлом краще використовувати запозичене з польської мови слово "мешканець". Наприклад, "мешканці багатоквартирних будинків", – пояснив Авраменко.

"Мешканцями" також називають тварин, які населяють певну місцевість.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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