Навіщо зберігати цибулю з борошном: корисний лайфхак

Перед тим як зберігати цибулю, важливо переконатися, що вона висушена, оскільки це гарантує її довготривале зберігання. Існує цікавий спосіб для зберігання цибулі взимку, щоб запобігти її гниттю.

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Для цього потрібно паперові пакети та борошно, пише Gazeta.ua. Рекомендується вистелити дно паперового пакета тонким шаром борошна, оскільки це природний поглинач вологи. Таким чином, ви уникнете надлишку вологи та уникнете гниття цибулі.

Почніть укладати цибулю в пакет, забезпечуючи достатній потік повітря між кожною цибулею. Зверху легко присипте цибулю борошном, що допомагає поглинути вологу та створити бар'єр для її накопичення. Для великого урожаю цибулі можна створити кілька шарів в одному паперовому пакеті.

Важливо добре запечатати пакет, щоб уникнути потрапляння вологи. Комбінація розпушувача та борошна створює внутрішнє середовище у паперовому пакеті, яке не сприяє росту цвілі та бактерій, які можуть викликати гниль.

Цей метод також мінімізує ймовірність передчасного проростання цибулі під час зберігання. Цибулю зазвичай збирають в середині та наприкінці літа після того, як вона починає жовтіти та обсихати.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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