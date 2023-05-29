Навіщо досвідчені садівники використовують на грядках картон: відео-лайфхак

Підтримувати грядки без бур'янів може бути викликом, особливо коли ви маєте великий сад, подібний до саду TikTok блогерки Енн із Нашвілла.

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Але Енн стверджує, що вона знайшла рішення, яке дозволяє їй уникнути прополки та навіть поливу протягом цілого року – вона використовує метод "річної переробки картону" на своїх грядках.

Вона розташовує картон по довгих доріжках поряд із грядками у своєму саду та поливає його, а потім покриває шаром мульчі завтовшки 10-15 см, щоб картонна покривка була практично на одному рівні з ґрунтом грядок.

"Картон допомагає придушити ріст бур'янів та утримує вологу у ґрунті. Він також приваблює корисних черв'ячків, які є найкращими друзями садівника", – пояснила Енн.

Картон буде розкладатися протягом наступних 12 місяців, покращуючи стан ґрунту для майбутнього посіву.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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