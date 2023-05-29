Зачем опытные садоводы используют на грядках картон: видео-лайфхак

Поддерживать грядки без сорняков может быть вызовом, особенно если у вас большой сад, похожий на сад TikTok блоггерки Энн из Нашвилла.

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Но Энн утверждает, что она нашла решение, позволяющее ей избежать прополки и даже полива в течение целого года – она использует метод "годовой переработки картона" на своих грядках.

Она располагает картон по длинным дорожкам рядом с грядками в своем саду и поливает его, а затем покрывает слоем мульчи толщиной 10-15 см, чтобы картонная покрышка была практически на одном уровне с грунтом грядок.

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"Картон помогает подавить рост сорняков и удерживает влагу в почве. Он также привлекает полезных червячков, которые являются лучшими друзьями садовода", – объяснила Энн.

Картон будет разлагаться в течение следующих 12 месяцев, улучшая состояние почвы для будущего посева.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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