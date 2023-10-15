Навіщо досвідчені водії тримають в салоні авто голку: корисний лайфхак

Як відомо, "бардачок" автомобіля часто може приховувати найрізноманітніші предмети, включаючи звичайну швейну голку, хоча водій, здається, не шиє.

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Здавалося б, для чого автовласнику цей швейцарський інструмент? Як пояснюють водії на ресурсі "Твоя машина", вони використовують цей предмет не зовсім за його призначенням.

Зокрема, швейна голка може стати у пригоді, коли після дощу і перебування автомобіля на парковці переднє скло вкрилося брудом, і форсунки омивача забилися.

Для швидкого вирішення цієї проблеми, коли немає можливості відразу виїхати до СТО, швейна голка, а також скріпка або шпилька, можуть бути корисними. Вони дозволять розчистити форсунки омивача, відновити їхню роботу та швидко очистити скло від бруду.

Отже, інколи навіть найзвичайніші предмети можуть виявитися вельми корисними на дорозі.

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