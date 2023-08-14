Застиг у воді хвостом догори: на відео зняли дивну поведінку горбатого кита

Австралійський блогер Броді Мосс зняв на відео горбатого кита, який зробив "стійку на голові". Хвіст тварини в цей час був на поверхні води.

Під час веслування на прозорому каяку Броді Мосс помітив хвіст горбатого кита, він зняв цей випадок на відео та опублікував в YouTube.

За його словами, кит був нерухомим десятки хвилин. Потім Мосс побачив й дитинча кита, що плавало біля хвоста матері.

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Коли Мосс опустив камеру під воду, то помітив, що дитинча кита підпливло до матері й поклало голову біля її грудей. У цей час кити почали співати разом.

Видання ScienceAlert зазначає, що вчені десятиліттями намагаються пояснити таку дивну поведінку китів, яку називають "вітрильним хвостом". Таке зависання у воді з виставленим на поверхню хвостом раніше помічали серед горбатих, сірих, гренландських китів. Подекуди це "зависання" триває від кількох секунд до 12 хвилин.

Дослідники китів припускають, що таким чином тварини можуть відпочивати та водночас стежити за дитинчам. Також у такий спосіб кити можуть охолоджувати своє тіло, виставляючи частину його під вітер.

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