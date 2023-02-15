Затяжна магнітна буря очікується наприкінці тижня

Наприкінці третього тижня лютого очікується тривала магнітна буря. Очікується, що її інтенсивність, як і в двох попередніх геомагнітних хвилях, буде не на найвищому рівні. Проте буря матиме вплив на організми метеочутливих людей.

Розпочнеться затяжна хвиля у суботу, 18 лютого, із показником у 3 бали. Буря продовжиться у неділю, 19 лютого, проте вже з показником у 4 бали, зазначає Meteoagent. На такому ж рівні потужність протримається ще 20 та 21 числа. Протягом 22 та 23 лютого інтенсивність зменшиться до 3 балів і стане безпечною навіть для чутливого організму.

Інтенсивність у 4 бали вважається середньою. Її можуть відчути люди зі слабким організмом, хронічними захворюваннями та метеозалежністю. Дія бурі негативно відображається на роботі судин та суглобів. Часто люди жаліються на сонливість або безсоння, головну біль, роздратованість, біль у м’язах та суглобах, запаморочення та слабкість.

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Аби захистити організм від жорсткого впливу магнітної бурі, варто слідувати декільком простим правилам:

Розпочинайте свій день з легкої розминки. Можете зробити її навіть сидячи в ліжку: обережно понахиляйте голову в сторони, потісняться вгору і в сторони, зробіть легкий масаж тіла. Протягом дня також робіть невеличкі перерви на фізичні вправи.

Частіше дихайте свіжим повітрям. За можливості виходьте прогулятися на вулицю або частіше провітрюйте приміщення, де знаходитесь протягом дня.

Пийте достатньо чистої води та намагайтесь уникати вживання кави. Додайте до раціону більше свіжих овочів та зелені.

Спробуйте уникати стресу, або перенаправляти своє роздратування на щось корисне. Коли змінюєте вектор думки – ваш мозок і тіло розслабляються.

Намагайтеся лягати спати до 22:00 а засинати не пізніше 23:00. Перед сном краще уникати моніторингу соцмереж та перегляду телевізора. Натомість можете почитати паперову книгу або помріяти про приємне.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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