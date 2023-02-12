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Сніданок у ліжко для коханих на День Валентина: як приготувати млинці-сердечка

Билім Олена

Сніданок у ліжко для коханих на День Валентина: як приготувати млинці-сердечка

Незабаром увесь світ відзначатиме День усіх закоханих. Якщо ви хочете зробити сюрприз своїй другій половинці, пропонуємо приготувати на сніданок млинці у формі серця.

З цим рецептом вдасться впоратися навіть не досвідченим кухарям та тим, хто жодного разу нічого не готував. Для цієї страви потрібен мінімальний набір продуктів, а от ваша друга половинка оцінить смак страви та надовго запам'ятає такий сюрприз.

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Для приготування цієї страви підготуйте такі інгредієнти:

  • Борошно – 150 г
  • Яйця курячі – 1 шт.
  • Масло вершкове – 25 г
  • Молоко – 150 мл
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Розпушувач – 5 г
  • Ванілін – 3 г

Авторка рецепта Пончіта Весельська радить наступний процес приготування млинців-сердечок:

  1. У посудині змішайте молоко й масло і поставте на плиту, конфорку запаліть, щоб вогонь був середнім. Помішуючи дочекайтесь, поки розтопиться масло, а потім зніміть з вогню.
  2. В окремій мисці збийте яйце з цукром і ваніліном.
  3. Влийте яєчну суміш в молоко і додайте просіяне борошно.
  4. Все ретельно збийте, щоб не було грудочок.
  5. Потім потрібно розігріти сковорідку з антипригарним покриттям та вливати на неї тісто тонким струменем, малюючи серце.
  6. Коли сформуєте млинець, накрийте пательню кришкою та смажте до 2 хв.
  7. Потім млинець треба перевернути й посмажити ще хвилину, але вже без кришки.
  8. Готові млинці можете прикрасити ягодами, або полити розтопленим шоколадом.

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