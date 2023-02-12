Завтрак в кровать для любимых на День Валентина: как приготовить блинчики-сердечки
В скором времени весь мир будет отмечать День всех влюбленных. Если вы хотите преподнести сюрприз своей второй половинке, предлагаем приготовить на завтрак блины в форме сердца.
С этим рецептом удастся справиться даже не опытным поварам и тем, кто ни разу ничего не готовил. Для этого блюда требуется минимальный набор продуктов, а ваша вторая половинка оценит вкус блюда и надолго запомнит такой сюрприз.
Читайте также: Лакомство на День святого Валентина: как приготовить капкейки с кофейно-ликерной глазурью
Для приготовления этого блюда подготовьте следующие ингредиенты:
- Мука – 150 г
- Яйца куриные – 1 шт.
- Масло сливочное – 25 г
- Молоко – 150 мл
- Сахар – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 5 г
- Ванилин – 3 г
Автор рецепта Пончита Весельская советует следующий процесс приготовления блинчиков-сердечек:
- В сосуде смешайте молоко и масло и поставьте на плиту, конфорку зажгите, чтобы огонь был средним. Помешивая дождитесь, пока масло растопится, а затем снимите с огня.
- В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и ванилином.
- Влейте яичную смесь в молоко и добавьте просеянную муку.
- Все тщательно взбейте, чтобы не было комочков.
- Затем нужно разогреть сковороду с антипригарным покрытием и вливать на нее тесто тонкой струей, рисуя сердце.
- Когда сформируете блинчик, накройте сковороду крышкой и жарьте до 2 мин.
- Затем блинчик нужно перевернуть и пожарить еще минуту, но уже без крышки.
- Готовые блины можете украсить ягодами или полить растопленным шоколадом.
Предлагаем также вашему вниманию статью, что подарить на День влюбленных девушке. А еще вы можете узнать, что можно подарить парню на 14 февраля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!