Сніданок у ліжко для коханих на День Валентина: як приготувати млинці-сердечка
Незабаром увесь світ відзначатиме День усіх закоханих. Якщо ви хочете зробити сюрприз своїй другій половинці, пропонуємо приготувати на сніданок млинці у формі серця.
З цим рецептом вдасться впоратися навіть не досвідченим кухарям та тим, хто жодного разу нічого не готував. Для цієї страви потрібен мінімальний набір продуктів, а от ваша друга половинка оцінить смак страви та надовго запам'ятає такий сюрприз.
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Для приготування цієї страви підготуйте такі інгредієнти:
- Борошно – 150 г
- Яйця курячі – 1 шт.
- Масло вершкове – 25 г
- Молоко – 150 мл
- Цукор – 3 ст. л.
- Розпушувач – 5 г
- Ванілін – 3 г
Авторка рецепта Пончіта Весельська радить наступний процес приготування млинців-сердечок:
- У посудині змішайте молоко й масло і поставте на плиту, конфорку запаліть, щоб вогонь був середнім. Помішуючи дочекайтесь, поки розтопиться масло, а потім зніміть з вогню.
- В окремій мисці збийте яйце з цукром і ваніліном.
- Влийте яєчну суміш в молоко і додайте просіяне борошно.
- Все ретельно збийте, щоб не було грудочок.
- Потім потрібно розігріти сковорідку з антипригарним покриттям та вливати на неї тісто тонким струменем, малюючи серце.
- Коли сформуєте млинець, накрийте пательню кришкою та смажте до 2 хв.
- Потім млинець треба перевернути й посмажити ще хвилину, але вже без кришки.
- Готові млинці можете прикрасити ягодами, або полити розтопленим шоколадом.
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