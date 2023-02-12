Сніданок у ліжко для коханих на День Валентина: як приготувати млинці-сердечка

Незабаром увесь світ відзначатиме День усіх закоханих. Якщо ви хочете зробити сюрприз своїй другій половинці, пропонуємо приготувати на сніданок млинці у формі серця.

З цим рецептом вдасться впоратися навіть не досвідченим кухарям та тим, хто жодного разу нічого не готував. Для цієї страви потрібен мінімальний набір продуктів, а от ваша друга половинка оцінить смак страви та надовго запам'ятає такий сюрприз.

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Для приготування цієї страви підготуйте такі інгредієнти:

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Борошно – 150 г

Яйця курячі – 1 шт.

Масло вершкове – 25 г

Молоко – 150 мл

Цукор – 3 ст. л.

Розпушувач – 5 г

Ванілін – 3 г

Авторка рецепта Пончіта Весельська радить наступний процес приготування млинців-сердечок:

У посудині змішайте молоко й масло і поставте на плиту, конфорку запаліть, щоб вогонь був середнім. Помішуючи дочекайтесь, поки розтопиться масло, а потім зніміть з вогню. В окремій мисці збийте яйце з цукром і ваніліном. Влийте яєчну суміш в молоко і додайте просіяне борошно. Все ретельно збийте, щоб не було грудочок. Потім потрібно розігріти сковорідку з антипригарним покриттям та вливати на неї тісто тонким струменем, малюючи серце. Коли сформуєте млинець, накрийте пательню кришкою та смажте до 2 хв. Потім млинець треба перевернути й посмажити ще хвилину, але вже без кришки. Готові млинці можете прикрасити ягодами, або полити розтопленим шоколадом.

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