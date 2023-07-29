Зеленський приїхав на передову та привітав бійців ССО з професійним святом (відео)

Президент України Володимир Зеленський приїхав у суботу, 29 липня, під Бахмут. Там глава держави привітав бійців Сил спеціальних операцій з професійним святом.

Президент також заслухав доповідь командира та поспілкувався з військовими. Про це повідомили на офіційному каналі Зеленського у Telegram.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні", – йдеться у повідомленні.

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Президент зазначив, що не може розказати всіх деталей про актуальні операції ССО. Водночас він відмітив, що виконання завдань бійцями справді героїчне.

Нагадаємо, вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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