Спека посилиться: Діденко сказала, де просмажить до 35 градусів

У середу, 28 серпня, Україна опиниться серед найспекотніших країн Європи. Протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей сягне 30-35 градусів.

Локальні короткочасні грозові дощі очікуються в південних регіонах країни, де циклонічна зона над Чорним морем може тимчасово знизити температуру до 28-30 градусів. Однак на решті території України пануватиме суха та спекотна погода, повідомила синоптиця Наталка Діденко.

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Погоду в країні формуватимуть потужний антициклон на півночі та циклон на півдні, що спричинить сильніший вітер переважно зі сходу. Це створить атмосферу, схожу на єгипетську, з сонячними днями та сухим поривчатим вітерцем.

У столиці України, Києві, 28 серпня також очікується спекотна погода з температурою до 33 градусів та поривчастим вітром. Найближчими днями спекотна погода збережеться, а незначне зниження температури прогнозується лише 2 вересня.

Загалом спека в Україні триватиме й надалі, приносячи сонячні дні та високі температури на більшості території країни.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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