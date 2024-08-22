Моторошний випадок: десятки альпіністів ледь не загинули під час раптового виверження вулкана в Індонезії (відео)

В Індонезії, на острові Хальмахера, несподівано активізувався вулкан Дуконо, викинувши в повітря тонни попелу. У цей момент група альпіністів здійснювала сходження на вершину і опинилася лише за кілька метрів від небезпечного потоку попелу.

Альпіністи негайно розпочали спуск, що дозволило уникнути трагічних наслідків. Про це повідомляє портал The Watchers.

Інцидент стався 17 серпня, після чого влада Індонезії закликала жителів і туристів утриматися від підйому на вулкан Дуконо.

Індонезійський центр вулканології та пом'якшення наслідків геологічних катастроф (PVMBG) також попередив про небезпеку сходження на вулкан Дуконо. Після інциденту, під час якого десятки альпіністів ледь уникли загибелі через раптове виверження, центр закликав уникати будь-якої діяльності в радіусі 3 км від кратера.

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Голова центру Прайатін Хаді Віджая заявив, що активність вулкана наразі знаходиться на другому рівні. За його даними від 19 серпня, вулкан вивергався 2387 разів від початку поточного року, що свідчить про його високу активність.

Згідно з інформацією на порталі Volcano Discovery, вулкан Дуконо, розташований на віддаленому острові Хальмахера, є одним із найактивніших у світі та демонструє безперервну активність з 1933 року. Дуконо має складну структуру з кількома перекриваючимися вершинами і кратерами, один із яких, розміром 700 на 570 метрів, розташований за 1 км на південний захід від основного комплексу.

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