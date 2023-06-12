Що робити, якщо за вами стежать: поради, як упоратися зі сталкерами

Важливо знати, як ефективно діяти в таких ситуаціях, щоб забезпечити свою безпеку та благополуччя. UAportal підготував цінні поради, щоб надати впевненості та допомогти впоратися із ситуацією.

Не втрачайте пильності та довіряйте своїм інстинктам

Перший і найголовніший крок, коли ви підозрюєте, що за вами хтось стежить, – залишатися в курсі того, що вас оточує. Довіряйте своїм інстинктам; якщо щось здається вам дивним чи підозрілим, дуже важливо поставитися до цього серйозно.

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Слідкуйте за людиною, що переслідує вас, не привертаючи до себе зайвої уваги. Зберігайте спокій та постарайтеся об'єктивно оцінити ситуацію. Шукайте ознаки, що підтверджують ваші підозри, наприклад, повторні появи або зміни у поведінці людини.

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Змініть свій маршрут та перевірте наміри людини

Щоб ще більше переконатися, що за вами стежать, несподівано змініть свій маршрут. Зробіть кілька поворотів або змініть напрямок, щоб перевірити, чи продовжує людина йти за вами. Якщо він не відстає, то цілком імовірно, що за вами справді стежать.

У цьому випадку не прямуйте до відокремлених або безлюдних місць. Натомість прямуйте у громадське місце, де більше людей. Це може послужити стримуючим фактором для людини, що переслідує вас, і забезпечити більш безпечну обстановку для звернення за допомогою в разі потреби.

Повідомте довірену особу та викличте допомогу

Дуже важливо поінформувати про ситуацію надійного друга, члена сім'ї чи колегу. Зв'яжіться з ними обережно та повідомте, що за вами стежать. По можливості поділіться своїм місцезнаходженням і дайте опис людини, що переслідує вас. Якщо ви відчуваєте загрозу або небезпеку, негайно зателефонуйте до служби порятунку або до відповідних органів. Вони навчені діям у таких ситуаціях та забезпечать вашу безпеку.

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Зливайтеся з натовпом і дотримуйтесь дистанції

Щоб сховатися від людини, що переслідує вас, постарайтеся злитися з навколишньою обстановкою. Якщо ви знаходитесь в людному місці, змішайтеся з натовпом і періодично змінюйте темп руху. Уникайте зорового контакту з людиною, яка переслідує вас, оскільки це може привернути небажану увагу.

Створіть дистанцію між собою та переслідувачем, вибираючи інші маршрути або заходячи до таких закладів, як магазини, кафе чи зупинки громадського транспорту. Це може відбити у них бажання продовжувати переслідування.

Задокументуйте інцидент та повідомте до органів влади

Як тільки ви опинитеся в безпечному місці, запишіть всю необхідну інформацію про подію. Зафіксуйте такі деталі, як зовнішній вигляд людини, її одяг, будь-які відмітні ознаки або транспортний засіб, який може використовувати.

Якщо можливо, непомітно зробіть фотографії або відео, які можуть допомогти встановити особистість людини. Повідомте про подію місцевій владі, надавши їм всю зібрану вами інформацію. Це допоможе розслідуванню та підвищить шанси на затримання підозрюваного.

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