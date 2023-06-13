Експерти назвали п'ять горіхів із високим вмістом вітаміну В

Коли йдеться про вітамін В, деякі горіхи виділяються своїм вражаючим змістом. UAportal підготував дане інформаційне керівництво, щоб розширити знання про ці поживні горіхи.

Мигдаль

Мигдаль - це не тільки хрумкі ласощі, але і відмінне джерело вітаміну В. Ці горіхи багаті рибофлавіном (В2), ніацином (В3) і вітаміном В6. Рибофлавін підтримує виробництво енергії та роботу клітин, а ніацин сприяє здоров'ю шкіри та правильному функціонуванню нервової системи.

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Вітамін В6 відіграє життєво важливу роль у розвитку та функціонуванні мозку. Включення мигдалю у свій раціон може стати чудовим способом збільшити споживання вітаміну В.

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Волоські горіхи

Волоські горіхи – ще один фантастичний горіх, який пропонує гарну кількість вітаміну В. Ці горіхи у формі мозку містять фолат (В9), який необхідний для зростання клітин та вироблення ДНК. Фолат особливо важливий під час вагітності, оскільки він сприяє розвитку нервової системи дитини. Крім того, волоські горіхи містять інші поживні речовини, такі як вітамін B6 та ніацин, що робить їх поживним вибором для перекушування.

Фісташки

Фісташки не тільки приємні на смак, але й містять значну дозу вітаміну В. Ці маленькі зелені горішки є чудовим джерелом тіаміну (В1), який допомагає перетворювати їжу на енергію та підтримує нервову систему. Вони також містять інші вітаміни групи В, такі як рибофлавін та вітамін В6. Включення фісташок у свій раціон може сприяти підтримці здорового метаболізму та покращенню загального самопочуття.

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Кешью

Кешью – це не тільки вершковий та ароматний горіх, але й гарне джерело вітаміну В. Ці горіхи містять тіамін, який допомагає перетворювати вуглеводи на енергію та підтримує роботу нервової системи. Крім того, кешью містять інші вітаміни групи В, такі як рибофлавін та ніацин. Завдяки своєму універсальному смаку, кешью є відмінним доповненням як до солоних, так і до солодких страв, дозволяючи вам насолоджуватись їх корисними властивостями у різних варіантах.

Бразильські горіхи

Бразильські горіхи – це унікальний горіх, який є чудовим джерелом вітаміну В. Ці великі горіхи відомі високим вмістом селену, що діє як антиоксидант та підтримує функцію щитовидної залози. Крім того, бразильські горіхи містять тіамін та ніацин, що сприяють енергетичному обміну та здоров'ю нервової системи. Перекушуючи бразильськими горіхами, ви можете збільшити споживання вітаміну В і насолодитися їх яскравим смаком.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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