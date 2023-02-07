'Це дуже страшно': Маша Єфросиніна показала, як проводжає чоловіка на фронт

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводжає чоловіка на фронт, і поділилася своїми враженнями від очікування його повернення з війни.

Маша Єфросиніна - відома в Україні телеведуча, яка нещодавно опублікувала в Instagram Stories пост про те, як проводжала свого чоловіка на фронт. Бізнесмен Тимур Хромаєв є членом Збройних сил України, але його точне місцезнаходження невідоме. Як і тисячі інших жінок в Україні, чиї чоловіки також воюють на фронтах по всій країні, вона змушена чекати на їхнє безпечне повернення додому. Вперше після того, як її чоловік пішов на службу в умовах воєнного часу, вона поділилася фотографією, на якій зображений у військовій формі, і відкрито розповіла шанувальникам про те, наскільки наляканою і тривожною вона себе почуває через цей досвід. Розміщення такого контенту в соціальних мережах, незважаючи на те, що спочатку вона боялася це зробити, свідчить про те, що мужність можна знайти навіть під завалами страху. Оскільки їй не залишалося нічого іншого, окрім як чекати на його повернення додому цілим і неушкодженим з фронтів боїв далеко від їхнього дому, вона вирішила не втручатися в його рішення, оскільки це був виключно його власний вибір - служити своїй країні, об'єднавши зусилля. Вона також опублікувала фотографії, на яких зображений рюкзак з деякими речами, який він бере з собою під час поїздок.

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Маша Єфросиніна - популярна телеведуча з України, яка нещодавно опублікувала в Instagram Stories історію про те, як проводжала свого чоловіка на фронт. Вона здобула величезну популярність завдяки своїй роботі в якості ведучої різних ток-шоу та музичних заходів протягом своєї кар'єри.

Тимур Хромаєв - відомий український бізнесмен, який також служить в Збройних силах України. Він отримав визнання за свої відважні патріотичні вчинки.