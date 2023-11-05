Як легко прибрати вм'ятини на лінолеумі: прості лайфхаки
Прибирати вм'ятини на лінолеумі можна різними способами, залежно від їхньої глибини та розміру. UAportal пропонує кілька методів для розв'язання цієї проблеми.
Метод гарячої води:
- Для невеликих вм'ятин на лінолеумі спробуйте такий метод. Поставте на вм'ятину мокрий рушник і нагрійте праску на низькій температурі.
- Пропрасуйте мокрий рушник на підлозі. Тепло має допомогти лінолеуму повернути свою форму.
- Повторюйте цей процес, поки вм'ятина не зникне.
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Фен:
- Встановіть фен на мінімальне обігрівання і направте його на вм'ятину. Це також допомагає розм'якшити лінолеум.
- Використовуйте валик або дерев'яну дощечку, щоб акуратно вирівняти лінолеум.
- Увімкніть вентиляцію або відкрийте вікно, щоб уникнути накопичення парів.
Парова машина:
- Парова машина може допомогти розм'якшити лінолеум і повернути йому початкову форму.
- Проведіть паровим струменем по вм'ятині, потім акуратно вирівняйте поверхню за допомогою дерев'яної дощечки.
Підігрівання феном із вологим рушником:
- Встановіть фен на низьку температуру і нагрійте вм'ятину.
- Потім покладіть мокрий рушник поверх вм'ятини та продуйте феном через рушник. Це допоможе додатково розм'якшити лінолеум.
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