Як легко прибрати вм'ятини на лінолеумі: прості лайфхаки

Прибирати вм'ятини на лінолеумі можна різними способами, залежно від їхньої глибини та розміру. UAportal пропонує кілька методів для розв'язання цієї проблеми.

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Метод гарячої води:

Для невеликих вм'ятин на лінолеумі спробуйте такий метод. Поставте на вм'ятину мокрий рушник і нагрійте праску на низькій температурі.

Пропрасуйте мокрий рушник на підлозі. Тепло має допомогти лінолеуму повернути свою форму.

Повторюйте цей процес, поки вм'ятина не зникне.

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Фен:

Встановіть фен на мінімальне обігрівання і направте його на вм'ятину. Це також допомагає розм'якшити лінолеум.

Використовуйте валик або дерев'яну дощечку, щоб акуратно вирівняти лінолеум.

Увімкніть вентиляцію або відкрийте вікно, щоб уникнути накопичення парів.

Парова машина:

Парова машина може допомогти розм'якшити лінолеум і повернути йому початкову форму.

Проведіть паровим струменем по вм'ятині, потім акуратно вирівняйте поверхню за допомогою дерев'яної дощечки.

Підігрівання феном із вологим рушником:

Встановіть фен на низьку температуру і нагрійте вм'ятину.

Потім покладіть мокрий рушник поверх вм'ятини та продуйте феном через рушник. Це допоможе додатково розм'якшити лінолеум.

Нагадаємо, запобігти появі подряпин на підлозі простіше, ніж боротися з ними. Тому читайте наш матеріал, де ми розповідали про методи, які допоможуть захистити вашу підлогу.

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